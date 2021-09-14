В Нижегородской области устранением зловония занимается местный завод

Население Богородска Нижегородской области уже не первый год жалуется на зловонный запах. По мнению граждан, это происходит из-за сброса отходов производства, в которых превышены предельно допустимые нормы, в очистные сооружения. Сейчас воздух в городе может стать чище.

Кожевенный завод ООО «Патриот» профинансировал закупку биодобавки в очистные сооружения, чтобы нейтрализовать зловонный запах. Как подчеркнул председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин, развитие централизованной системы водоотведения в Богородске и Богородском районе должно быть завершено до 2023 года. Размер выделенных на реконструкцию средств составит 1,2 млрд рублей, пишет newsnn.ru. Несмотря на то, что работы уже начаты, ситуация со зловонием по сей день напряженная. В связи с этим руководство ООО «Патриот» проявило инициативу и приобрело 265 литров ускорителя биопроцессов «Биус». Этот препарат, предусмотренный для биохимической очистки сточных вод и устранения неприятных запахов, добавили в систему очистных сооружений Богородска 6 сентября. Закупленного объема хватит на три недели — именно в течение этого времени продлится эксперимент. Если результат будет положительным, на очистных сооружениях сделают стационарную установку по добавлению «Биуса». По словам главы компании, поставляющей данное вещество, Алексея Булыгина, эксперимент уже дал результат. «Эффект уже увидели. Речь идет о снижении запахов», — отметил он. «Биус» способен изменить свойства активного ила в водоканализационном хозяйстве. В данный момент деятельность ряда особых бактерий, позволяющих очищать стоки, подавлена в связи с продолжительным нахождением в воде промышленных стоков. Сообщается, что по завершении эксперимента образцы воды отправят на анализ для принятия последующих решений. Но проблема зловония не может решиться лишь при помощи «Биуса». По словам руководства ООО «Патриот», без модернизации очистных сооружений всех кожевенных заводов и очистных городских сооружений превышения нормативов есть и будут. Ситуация находится на особом контроле у регионального правительства региона и главы Богородского муниципального округа.

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