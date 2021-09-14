В московском аэропорту продолжают искать собаку

В столичном аэропорту Домодедово уже трое суток ведутся поиски собаки, которая выбралась из переноски перед вылетом самолета авиакомпании S7. Хозяйка животного заявляет, что руководство АК и аэропорта отказываются помогать в решении проблем.

Как сообщает 360tv.ru, Екатерина Безручко 10 сентября вылетела из Москвы в Симферополь со своей семьей и с собакой по кличке Ева. Домашнее животное, согласно правилом, было сдано в багаж примерно в 18.00 – взять собаку в салон не позволяли правила авиакомпании. Затем, как рассказывает Екатерина, она спокойно ожидала посадки и лишь спустя час у нее появилась информация, что ее собака на борту отсутствует. Екатерина и ее семья забили тревогу. Удалось выяснить, что животное якобы сбежало, выбравшись из переноски, бегает по территории аэропорта, ведутся поиски. Хозяйка сбежавшей собаки отмечает, что до тех пор, пока не был поднят информационный шум, никаких действий не предпринималось. Сейчас, по ее словам, очевидцы сообщают, что собака действительно находится на территории Домодедово. Ее не могут поймать, а волонтеров, приезжающих на поиски, на летное поле не выпускают, ссылаясь на законы. В поисках собаки участвуют кинологи, а также волонтеры из числа сотрудников аэропорта. Поиски охватывают территорию в 1,3 тыс. гектаров.

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