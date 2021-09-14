Росприроднадзор Башкирии потребовал более 47 миллионов рублей у ФКП «Авангард»

Напомним, что в этом месяце Арбитражный суд Башкирии уже отказал Росприроднадзору в иске к «Уфаводоканалу». Тогда ведомство требовало признать иловый остаток, который образуется в результате деятельности по обработке осадочных сточных вод, отходом IV класса опасности, однако сначала сам «Уфаводоканал» отказался выполнять требования ведомства, а после уже и судья Азат Азаматов отклонил данный иск и постановил не включать иловые осадки в объем отходов предприятия, так как они проходят обработку на очистных сооружениях.