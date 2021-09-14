Почти мертвые души: почему жертвы «черных риелторов» из Уфы не могут доказать правду

По словам начальника отдела правового обеспечения Росреестра РБ Сергея Мережникова, стоит засомневаться, если жилье, согласно выписке, перепродается по два-три раза в год или ее цена значительно ниже средней по рынку. С владельцем квартиры обязательно нужно встретиться, чтобы убедиться, что это живой и вменяемый человек. Если квартиру продает не сам собственник, а кто-то по доверенности, этот документ можно проверить у нотариуса. При этом лучше дождаться регистрации перехода права на собственность, прежде чем полностью переводить сумму продавцу — суммы лучше зафиксировать документально в договорах или расписках. Аналитики также отмечают, что на данный момент нотариус — это единственный профессиональный участник оборота недвижимости, и именно сделки через нотариуса помогали предотвратить мошенничество с жильем.