Минприрода России назвала главную задачу в рамках мусорной реформы

Минприрода России назвала главную задачу в рамках мусорной реформы
Минприрода России назвала главную задачу в рамках мусорной реформы
Вчера, 20:23ОбществоФото: pxhere.com
В Минприроде РФ сообщили об основной задаче при проведении мусорной реформы. К ней относят переход к экономике замкнутого цикла - использование материалов наиболее долгий срок и поиск вариантов безотходной эксплуатации. 

РОП вводит несение ответственности для изготовителей за продукт в течение жизненного цикла. Производителям потребуется принимать участие в утилизации упаковки от продукции. Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на “360 tv”. В пресс-службе Минприроды дали комментарий, что эта мера простимулирует компании создавать мощности для переработки и внедрять новые экологичные подходы к производству упаковки.

В министерстве отметили, что в настоящее время в России на переработку уходит лишь 4,5% ТКО, остальной мусор вывозится на захоронение. Мусорная реформа направлена на изменение этой ситуации и решение вопроса заполненных свалок.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы