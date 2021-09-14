Корпорация МСП и Минэкономразвития запустили новую меру господдержки для МСБ

Участниками пилотного запуска нового инструмента стали банк «Открытие», ПСБ, РНКБ, Сбербанк, ВТБ и МСП Банк. Для банков-участников установили требования, что не менее 20% кредитов в рамках “зонтичного” поручительства должны идти на инвестиционные цели. Также будет установлен лимит по охвату субъектов МСП, которые должны получить поручительство, пишут vedomosti.ru.
Во время первого этапа поручительства Корпорация МСП будет обеспечивать до 50% от суммы кредита. Через месяц планируют определить приоритетные направления кредитования, по которым поручительство составит до 85%.
До конца текущего года в рамках реализации данного инструмента господдержки компании малого и среднего бизнеса, а также микропредприятия смогут дополнительно привлечь 20 миллиардов рублей кредитных средств. Корпорацией будут выданы поручительства на сумму 8 миллиардов рублей.
В итоге поддержку смогут получить не менее 35 тысяч МСП и к 2024 году привлечь финансирование на сумму, превышающую 600 миллиардов рублей.
Как рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, каждый второй отказ в выдаче кредита для предпринимателя связан с отсутствием залога, в связи с чем основной задачей механизма «зонтичных» поручительств является открытие доступа к заемному финансированию малому и среднему бизнесу, которому ранее кредиты были недоступны.
«Если мы посмотрим на тех предпринимателей, кто взял кредит, 92% из них имели запрос на сумму до 30 млн рублей, а каждый второй отказ банка связан с тем, что нет залога», — отметил он.
Исаевич также добавил, что поручительство по кредиту можно будет получить мгновенно в одном окне банка при выдаче кредита.