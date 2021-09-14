Голодовка матерей детей-инвалидов, новая мессия и «квартал ада». Итоги дня в Башкирии

В Башкирии мамы детей-инвалидов объявили голодовку из-за волокиты с социальным жильем. В Туймазах группа семей с детьми-инвалидами уже долгое время сражается с местной администрацией за получение социального жилья должного качества для их детей. Несмотря на то, что проблема известна властям, вплоть до руководителя региона, решать её пока не торопятся. Родители детей с инвалидностью не видят другого выхода из ситуации, поэтому с сегодняшнего дня они объявили голодовку, которую будут держать до окончательного решения своего вопроса. Пока детям не предоставят жилье должного качества.
Все имущество обанкротившегося МУЭТ в Уфе было оценено в 3,37 миллиарда рублей. МУП «Управление электротранспорта Уфы» сокращенно МУЭТ было признано банкротом еще в декабре прошлого года, теперь же определена рыночная стоимость всего имущества предприятия в 3,37 миллиарда рублей. Так, самое ценное у предприятия — контактная сеть троллейбусов, ее рыночная стоимость составляет 1,06 миллиарда рублей. Отметим, что контактная сеть трамваев и трамвайные пути оценили в 312,24 миллиона и 848,43 миллиона рублей соответственно.
Рамиля Саитова, обвиняемая в призывах к экстремизму, на суде назвала себя мессией. Активистка в суде читала стихи своего авторства и сообщила, что в СИЗО поняла, что она мессия, которого «ждали три с половиной тысячи лет». Вчера, 13 сентября в Кировском райсуде Уфы состоялось очередное заседание по делу Рамили Саитовой, которую судят за призывы к экстремизму. Напомним, женщина призывала сносить кресты в Башкирии и требовала, чтобы все армяне покинули территорию республики.
Жители «квартала ада» просили привлечь соответчиком по иску от ПСК-6 главу Башкирии. Уфимская общественница, Алла Яковлева в социальных сетях сообщила о первой встречи жителей Шота Руставели с компанией ПСК-6 по иску о взыскании убытков за простой строительства в размере 7,7 миллиона рублей. Так, Яковлева сообщила, что ответчики просили у суда привлечь главу Башкирии Радия Хабирова в качестве соответчика и истребовать материалы дела из Арбитражного суда Башкирии, где указано, что запретил строительство нового ЖК именно Радий Хабиров. Однако Орджоникидзевский райсуд не удовлетворил просьбу жителей «квартала ада».
В одном из городов Башкирии рабочие частично разрушили мостовую XIX века. Инцидент произошел в Бирске на улице Ленина, где власти города решили построить пешеходную дорогу и для этого сначала сняли верхний дорожный слой, а после экскаватором начали снимать и мостовую середины XIX века, но получилось это сделать только в некоторых местах.