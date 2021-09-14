Депутаты Госдумы предложили перенять опыт арабских для решения проблемы мигрантов

Депутаты Госдумы предложили перенять опыт арабских для решения проблемы мигрантов
Депутаты Госдумы предложили перенять опыт арабских для решения проблемы мигрантов
Вчера, 18:22ОбществоФото: pixabay.com
По словам заместителя председателя комитета по делам национальностей Госдумы Шамсаила Саралиева, для решения проблем, которые связаны с трудовыми мигрантами в РФ, необходимо взять на вооружение наработки, которые уже сделаны в арабских странах.

Как сообщает news.ru со ссылкой на информацию депутата, Арабские Эмираты и Кувейт ввели организованное сопровождение мигрантов по стране. Оно начинается в аэропорту и заканчивается со сдачей строительного объекта, на котором они работают. Также и в населенных пунктах России не должны появляться «непонятно что делающие, болтающиеся и шатающиеся» мигранты. Он рассказал о практике, которую ввели арабские страны в ситуации с трудовыми мигрантами.

«Мигранты постоянно под наблюдением, за ними присматривает ответственная организация», - говорит он. В результате у этих стран нет с ними проблем.

С этим предложением парламентарий выступил в связи с тем, что 13 сентября в лесополосе рядом с селом Бужаниново было обнаружено тело 67-летней женщины. В ее убийстве и изнасиловании подозреваются задержанные два трудовых мигранта. Они, по информации администрации Сергиево-Посадского городского округа, принимали участие в строительстве объекта в местном СНТ.

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