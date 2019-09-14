Житель Уфы создал систему знакомств по мотивам кинофильма

Подглядев в одном американском триллере, как люди, желая познакомиться и провести друг с другом время, пользуются каким-то тайным списком, житель Уфы создал такой свой. При этом, если в фильме «Список контактов» партнеры не знали друг друга, ни разу до знакомства не видели, то наши земляки перед свиданием имеют возможность пообщаться, узнать друг друга получше.

Встречи «по списку» происходят для определенных целей, как и в кино. Поэтому общение сводится исключительно к обсуждению цели знакомства – никакой политики, котиков, рецептов, тренировок и прочего всего, о чем люди в обычных условиях так любят «потрещать» в мессенджерах.

Попасть, к слову, в этот список и, соответственно, с кем-нибудь познакомиться не так-то просто. Сделать это можно только по рекомендации действующих членов «тайного общества». Ну, видимо, кто-то в детстве в шпионов не наигрался или шпионских фильмов не насмотрелся. В настоящее время в тайном списке более 200 человек, число их медленно, но увеличивается.