Житель Башкирии отправился в кругосветное путешествие

Александру Айдарову, жителю Стерлитамака не сидится дома, и он отправляется в кругосветку. К слову, он является активистом отделения Русского географического общества в Башкирии. Об этом сообщает телеканал «ГТРК-Башкортостан».

Путешественник будет не просто, собственно, путешествовать: у него есть определенная миссия. Гео-парк «Янган-Тау» наделил Александра Айдарова статусом и полномочиями посла геопарка. В этой «должности» путешественник посетит около 30 гео-парков в разных уголках мира во время своего путешествия, рассказывая о своей родине. За