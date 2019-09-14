Житель Башкирии отправился в кругосветное путешествие
За его приключениями можно будет наблюдать в интернете.
Александру Айдарову, жителю Стерлитамака не сидится дома, и он отправляется в кругосветку. К слову, он является активистом отделения Русского географического общества в Башкирии. Об этом сообщает телеканал «ГТРК-Башкортостан».
Старт одиночной экспедиции запланирован на 20 сентября из Москвы. Вторая столица, Санкт-Петербург станет вторым пунктом назначения путешественника. Затем на очереди Скандинавия, Европа, далее обе Америки – Южная и Северная.
Путешественник будет не просто, собственно, путешествовать: у него есть определенная миссия. Гео-парк «Янган-Тау» наделил Александра Айдарова статусом и полномочиями посла геопарка. В этой «должности» путешественник посетит около 30 гео-парков в разных уголках мира во время своего путешествия, рассказывая о своей родине. За