В Уфе в выходные будет тепло и почти не влажно

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Дождь ожидается только в воскресенье.
Сюжеты: Эксклюзив
Судя по прогнозу погоды, ближайшие выходные могут оказаться последними в сентябре солнечными и напоминающими лето. Сегодня, в субботу 14 сентября днем ожидается вполне ярко-солнечная погода с температурой воздуха до +24 градусов.
Однако во второй выходной день, в воскресенье, температура начнет постепенно снижаться. Ночью будет до плюс 10 градусов, днем атмосфера прогреется до плюс 21 градуса. Возможно, в этот день начнется немного дождливая погода.
Тенденция на влажность, небольшой дождь и постепенное снижение температуры, как говорят синоптики, продолжится в течение следующей недели.
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