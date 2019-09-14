В Уфе в выходные будет тепло и почти не влажно

Судя по прогнозу погоды, ближайшие выходные могут оказаться последними в сентябре солнечными и напоминающими лето. Сегодня, в субботу 14 сентября днем ожидается вполне ярко-солнечная погода с температурой воздуха до +24 градусов.

Однако во второй выходной день, в воскресенье, температура начнет постепенно снижаться. Ночью будет до плюс 10 градусов, днем атмосфера прогреется до плюс 21 градуса. Возможно, в этот день начнется немного дождливая погода.