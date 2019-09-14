В Уфе можно купить франшизу на открытие салона сексуальных услуг

Продавцы франшизы обещают, что незаконного в этом ничего нет: в салоне не будут работать живые представительницы первой древнейшей профессии. Их роль будут исполнять куклы с низкой социальной ответственностью. Соответственно, скучающий клиент будет арендовать на время, видимо, по часам, эту куклу.

Сами куклы, надо сказать, недешевые, хоть и, судя по фотографиям, вполне при определенных условиях могут вызвать некоторые желания. Например, одиночная куколка стоит 145 тысяч рублей, комплект из трех подружек будет стоить 330 тысяч рублей, а комплект из пяти барышень, неотягощенных излишней моралью, обойдется почти в полмиллиона – 470 тысяч рублей.

Продавцы сообщают, что изучили опыт разных передовых стран, в частности, Китая и США.