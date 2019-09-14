Уфа поставила новый рекорд
Вчера, 17:38ОбществоМарат ГареевФото: Пресс-служба Международного аэропорта "Уфа".
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
«Юбиляра» встретили подарками.
Сюжеты: Эксклюзив
Сегодня, 14 сентября, в Международном аэропорту «Уфа» (МАУ) встретили 2,5-миллионного пассажира. Им оказался мужчина, летевший из Геленджика вместе с семьей – женой и тремя сыновьями. Об этом сообщает пресс-служба МАУ.
«Юбиляру» в Уфе были не просто рады, но и одарили довольно ценными подарками. Семья путешественника получила сертификат на годовое обслуживание в бизнес-зале аэропорта, а авиакомпания, которой он летел, вручила сертификат на два авиабилета в любое направление, куда летит эта авиакомпания.
На сегодня Международный аэропорт «Уфа» лидирует среди аэропортов Приволжского федерального округа по числу перевезенных пассажиров.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей