Уфа поставила новый рекорд

Сегодня, 14 сентября, в Международном аэропорту «Уфа» (МАУ) встретили 2,5-миллионного пассажира. Им оказался мужчина, летевший из Геленджика вместе с семьей – женой и тремя сыновьями. Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

«Юбиляру» в Уфе были не просто рады, но и одарили довольно ценными подарками. Семья путешественника получила сертификат на годовое обслуживание в бизнес-зале аэропорта, а авиакомпания, которой он летел, вручила сертификат на два авиабилета в любое направление, куда летит эта авиакомпания.