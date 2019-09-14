Уфимец создал аналог «Тиндера», в который никто не может попасть

Житель Уфы, посмотрев однажды, американский триллер «Список контактов», решил создать такой же, как в кино, но только в реальной жизни и у нас. По сюжету американского кинофильма 2008 года выпуска с Юэном Макгрэгором в главной роли некие успешные люди состояли в некоем специальном списке контактов.

Это список таких же успешных и вечно занятых людей, которые не желают тратить время на знакомства, общение, прогулки, то есть, на все то, что обычно предшествует сексуальным отношениям. Поэтому они, члены этого тайного списка, просто созваниваются друг с другом и договариваются о свидании для определенных целей, понятно каких. При этом даже не зная друг друга.

Наш земляк создал в одном из популярным мессенджеров такой же точно список для сексуальных знакомств. Ну, тоже, чтобы люди особо не тратили время на поиск партнера/партнерши – списались, договорились и сразу к делу.

Попасть в этот список при всем желании не так просто: это можно сделать только через личную рекомендацию кого-то из знакомых, кто уже состоит в нем. На сегодняшний день в уфимском «Списке контактов» состоит 200-220 мужчин, женщин и пар. При этом каждую неделю число «контактеров» увеличивается на 3-5.

- Я лично слежу за тем, чтобы в списке соблюдался баланс между парнями и девушками, – говорит создатель списка уфимец А.

Что интересно, это тайное сообщество посвящено исключительно одному – сексу. Никакой политики, никакого спиртного, никаких рецептов пирогов из «мамкиных» чатов – все строго по делу.