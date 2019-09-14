Неделя в Башкирии: Выборы, «умное» голосование, пропавший труп и шпионский скандал

Безусловно, главной темой начала и всей недели были выборы главы Республики Башкортостан, победу в которых одержал Радий Хабиров. Что касается чистоты подсчета результатов народного волеизъявления, то, как отметили представители Совета при президенте России по правам человека (СПЧ), нарушений было много, но были они незначительны.

Во время выборов на одном из участков случился курьез: Башкирию вместе с Уфой (что логично) включили в состав Сербии.

Выборы выборами, но жизнь, как говорится, на месте не стоит и бьет ключом: вот жительница республики застала своего любовника с его любовницей, в роли которой выступила ее же дочь. Санта-Барбара прямо какая-то. Дочь несовершеннолетняя, поэтому этим делом займется Следственный комитет, в республиканском управлении которого появился на этой неделе новый руководитель. И чтобы два раза не вставать, на должность прокурора республики тоже предложили нового руководителя.

Из развлекательного на этой неделе были, например, роды в прямом эфире от «сочинской татарки». А в башкирской деревне разворачивается настоящий триллер не хуже Тарантиновского, только в реальной жизни: родители уже больше года не могут похоронить собственного сына, потому что его тело пропало, и никто не знает, где оно.

Вернемся к выборам. Наша коллега Минзаля Аскарова наблюдала это дело и делится очень интересными впечатлениями.

Росгвардия Башкирии, тем временем, продолжает скупать у населения оружие: надо проверить кладовки и лоджии – не завалялась ли где дедова берданка.

В Уфе на этой неделе случилось массовое отравление шаурмой. Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело, а прокуратура проконтролирует ход расследования. Свое неофициальное «расследование» затеял отец отравившихся в том киоске детей.

Не затухает криминальная история международного секса: тем не все однозначно, конечно.

И снова вернемся к выборам, как без этого. Выборщики, живущие в одном маленьком, но очень гордом башкирском селе, устроили свое «умное голосование» и провалили выборы одного из кандидатов.

На этой неделе подвели некоторые промежуточные итоги «мусорной» реформы: результаты совсем неутешительны. А в прокуратуре Башкирии новый скандал. От тех еще оправиться не успели или, как говорится, никогда такого не было и вот опять: шпионский скандал с участием высокопоставленного сотрудника прокуратуры.