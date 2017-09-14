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В Уфе вместо запрещенных митингов на площадях пройдут сельхозярмарки
Сюжеты:
Мусорная реформаСмог в СибаеЭксклюзив
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В Уфе вместо запрещенных митингов на площадях пройдут сельхозярмарки

14 сентября 2017, 17:47ОбществоРустэм БашкирцевФото: Beautyufa.ru
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