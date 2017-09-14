В Уфе вместо запрещенных митингов на площадях пройдут сельхозярмарки
В эти выходные в Уфе сразу на 10 площадках города будут продавать натуральную сельхозпродукцию.
Сезон сельскохозяйственных ярмарок в самом разгаре. В эти выходные купить нужные продукты можно будет почти в каждом районе города.
Так, в субботу уфимцев ждут на площадках:
- в Демском районе - на участке автодороги по ул. Правды от ул. Ухтомского до ул. М. Джалиля;
- в Ленинском районе - на площадке трамвайного разворотного кольца, рядом с домом №2 по ул. Султанова и перед сквером «Волна» по ул. Ахметова
- в Октябрьском районе - на площади перед Дворцом Спорта ул. Р. Зорге, 41; на аллее по ул. Рыльского, от дома №33 по ул. Гагарина до дома №14 по ул. Рыльского;
- в Советском районе на площади перед Дв. Молодежи по ул. 50 лет Октября, 21.
В субботу и воскресенье:
- в Калининском районе - на площади перед ДК «Моторостроитель ПАО «УМПО» по ул. Машиностроителей, 10 к.1; а также на пересечении ул. Мушникова и Б. Баландина (ул. Мушникова, 11);
- в Кировском районе - по ул. Рабкоров, 5-7;
- в Орджоникидзевском районе площадь им. С. Орджоникидзе, ул. Первомайская, 14.
Напомним, что в эту субботу инициативной группе дольщиков Башкирии отказали в проведении митинга по причине того, что все площадки будут заняты, однако власти Уфы не стали уточнять, кем именно. Кроме того, власти окончательно не согласовали митинг в защиту башкирского языка организации "Башкорт". Между тем, сами организаторы намерены его провести несмотря ни на что.
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