В Уфе вместо запрещенных митингов на площадях пройдут сельхозярмарки

Сезон сельскохозяйственных ярмарок в самом разгаре. В эти выходные купить нужные продукты можно будет почти в каждом районе города.

Так, в субботу уфимцев ждут на площадках:

- в Демском районе - на участке автодороги по ул. Правды от ул. Ухтомского до ул. М. Джалиля;

- в Ленинском районе - на площадке трамвайного разворотного кольца, рядом с домом №2 по ул. Султанова и перед сквером «Волна» по ул. Ахметова

- в Октябрьском районе - на площади перед Дворцом Спорта ул. Р. Зорге, 41; на аллее по ул. Рыльского, от дома №33 по ул. Гагарина до дома №14 по ул. Рыльского;

- в Советском районе на площади перед Дв. Молодежи по ул. 50 лет Октября, 21.

В субботу и воскресенье:

- в Калининском районе - на площади перед ДК «Моторостроитель ПАО «УМПО» по ул. Машиностроителей, 10 к.1; а также на пересечении ул. Мушникова и Б. Баландина (ул. Мушникова, 11);

- в Кировском районе - по ул. Рабкоров, 5-7;

- в Орджоникидзевском районе площадь им. С. Орджоникидзе, ул. Первомайская, 14.