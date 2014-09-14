В Башкирии четырехлетний мальчик ночью ушел из дома и пропал
14 сентября 2014, 11:47Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В ночь с субботы на воскресенье в Учалах пропал четырехлетний мальчик. Испуганная мать прибежала в райотдел полиции в шесть утра – предположительно ночью предоставленный сам себе ребенок ушел из дома, расположенного на улице Ленина. По тревоге был поднял личный состав – стражи порядка опросили родственников, соседей, знакомых, но пока следов малыша не обнаружили. Сегодня десятки правоохранителей и волонтеров пытаются отыскать кроху.
Мама ребенка работала в ночную смену и пришла домой только утром. Сына она оставляла со старшими дочерями. Девочки спали, когда младший брат покинул квартиру. Одна из сестер утверждает, что сквозь сон слышала, как хлопнула входная дверь. Исчезновение сына обнаружила мама, вернувшись с работы. Многодетная семья считается положительной, никаких эксцессов ранее в ней не случалось, несмотря на то, что 32-летняя женщина воспитывает трех детей одна.
Сделать МедиаКорСеть основным источником в Яндекс.Новости
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей