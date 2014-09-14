В Башкирии четырехлетний мальчик ночью ушел из дома и пропал

Мама ребенка работала в ночную смену и пришла домой только утром. Сына она оставляла со старшими дочерями. Девочки спали, когда младший брат покинул квартиру. Одна из сестер утверждает, что сквозь сон слышала, как хлопнула входная дверь. Исчезновение сына обнаружила мама, вернувшись с работы. Многодетная семья считается положительной, никаких эксцессов ранее в ней не случалось, несмотря на то, что 32-летняя женщина воспитывает трех детей одна.