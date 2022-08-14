В школе Башкирии, о которой писала Собчак, опровергли нехватку учебников

В школе Башкирии, о которой писала Собчак, опровергли нехватку учебников
В школе Башкирии, о которой писала Собчак, опровергли нехватку учебников
Вчера, 12:27ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Накануне Ксения Собчак опубликовала клич о помощи школе в Стерлитамаке, где не хватает учебников. В школе тем временем утверждают обратное.

Так, по информации источника Mkset в школе из числа сотрудников, образовательное учреждение «своевременно заключило договоры на учебники для 6 класса», на данный момент они все поступают в школу и по мере их поступления они будут предоставлены учащимся.

В школе утверждают, что к 1 сентября школьники будут обеспечены учебниками и учебными пособия. Кроме того сообщается, что классная руководительница, чьи сообщения из родительского чата были переданы журналистке Ксении Собчак, ошиблась. В частности, классная руководительница уведомила родителей, что учебников в печатном варианте может хватить.

— Классный руководитель допустил ошибку, назвав электронную форму учебника «PDF» формата. Учащимся в соответствии с федеральными в соответствии с федеральными государственными стандартами утверждёнными приказом Минобрнауки предоставляется учебники из расчёта не менее одного учебника для учащихся в печатный и (или) электронной форме, -сообщает источник Mkset из числа сотрудников школы.

Напомним, что вчера, 13 августа, Ксения Собчак в своем телеграм-канале бросила кличь о помощи школе в Стерлитамаке, где не хватает учебников. Согласно скриншотам переписке в чате классная руководительница уведомила родителей о том, что по всем предметам шестиклассникам в нынешнем году может не хватить печатных учебников. Однако педагог заверила, что учебники обязательно будут, но позже. Ориентировочно во втором полугодии.

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