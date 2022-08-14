Небо с овчинку: как сокращаются возможности вылетов за границу из России

Совет Международной организации гражданской авиации официально подтвердил, что на очередную Генеральную ассамблею этой осенью будет вынесен доклад о нарушениях в российской авиации. Статусного заявления будет вполне достаточно, чтобы любое государство прервало авиасообщение с Россией. Эксперты прогнозируют, что по итогам будет вынесет вердикт: самолеты иностранного производства, которые эксплуатируют российские авиакомпании, не отвечают требованиям безопасности.
Подобных решений в отношении российской авиации еще не выносили — такое клеймо есть сейчас только у Эритреи и Бутана. До февраля этого года пассажирский авиапарк регистрировался не в России, а за рубежом, соответственно, за безопасность полетов отвечали иностранные авиационные компании.
Теперь в стране нет сертифицированной организации разработчика, которая берет на себя вопросы технического сопровождения иностранных самолетов. Предполагается, что в таком случае следует назначить разработчика внутри России, который, грубо говоря, будет осуществлять те же функции.
В этом контексте появляется дилемма: выгодно вложиться или превратить все иностранные самолеты в потенциальные запчасти?
Не последним остается вопрос двойной регистрации судов. Если полгода назад они были зарегистрированы в реестрах разных стран, то с недавнего времени — были переведены в российские регистрационные номера, хотя часть самолетов из зарубежных реестров осталась не выведена.
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