Небо с овчинку: как сокращаются возможности вылетов за границу из России

Сетка зарубежных полетов для российских авиакомпаний за последние месяцы сократилась очень сильно, оставшиеся направления также могут пострадать уже этой осенью.

Совет Международной организации гражданской авиации официально подтвердил, что на очередную Генеральную ассамблею этой осенью будет вынесен доклад о нарушениях в российской авиации. Статусного заявления будет вполне достаточно, чтобы любое государство прервало авиасообщение с Россией. Эксперты прогнозируют, что по итогам будет вынесет вердикт: самолеты иностранного производства, которые эксплуатируют российские авиакомпании, не отвечают требованиям безопасности. Подобных решений в отношении российской авиации еще не выносили — такое клеймо есть сейчас только у Эритреи и Бутана. До февраля этого года пассажирский авиапарк регистрировался не в России, а за рубежом, соответственно, за безопасность полетов отвечали иностранные авиационные компании. Теперь в стране нет сертифицированной организации разработчика, которая берет на себя вопросы технического сопровождения иностранных самолетов. Предполагается, что в таком случае следует назначить разработчика внутри России, который, грубо говоря, будет осуществлять те же функции. В этом контексте появляется дилемма: выгодно вложиться или превратить все иностранные самолеты в потенциальные запчасти? Не последним остается вопрос двойной регистрации судов. Если полгода назад они были зарегистрированы в реестрах разных стран, то с недавнего времени — были переведены в российские регистрационные номера, хотя часть самолетов из зарубежных реестров осталась не выведена. Подробнее — в аналитике «Новых известий».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter