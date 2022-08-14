Деньги есть, а купить нечего: почему в России отмечен рекордный платежный баланс

Деньги есть, а купить нечего: почему в России отмечен рекордный платежный баланс
Деньги есть, а купить нечего: почему в России отмечен рекордный платежный баланс
14 августа, 11:27ОбществоАндрей КоролевФото: 1MI
Российские экспортеры по-прежнему много зарабатывают, зато импортеры стали мало тратить

За январь–июль этого года профицит текущего счета достиг 166,6 млрд долларов, а торговли товарами и услугами — 192,4 млрд долларов, а это в 3,3 и 2,5 раза больше показателей 2021 года соответственно. То есть российские экспортеры очень много зарабатывают, а импортеры — мало тратят.

Эксперты пытаются понять, в чем причина. Согласно заявлению Центробанка РФ, экспорт подорожал, а импорт подешевел — отсюда и тенденция. Другой вариант ответа предполагает, что поступления от экспорта возросли, но при этом импорт не подорожал, потому что его попросту нет за исключением разве что Китая. Третий вариант — что-то не так с цифрами. В целом, экспорт товаров не растет или сокращается, импорт так или иначе показывает некоторое движение вверх — откуда же такие показатели профицита?

Но, возможно, все дело в сокращении импорта. В частности, статистика фиксирует, что норма сбережений (часть в располагаемом доходе, которую люди откладывают «на всякий случай») во втором квартале этого года составила 11,7% — примерно как в «кризисные» 2015–2017 гг., хотя обычно россияне сберегают таким образом вдвое меньше. Эксперты подчеркивают, что это много, учитывая, что свободных денег у жителей России вообще стало меньше. Следовательно российские предприятия никак не могут получить с потребителей ожидаемые сверхдоходы на рынке, где так мало осталось иностранных конкурентов.

В конечном счете поэтому общий импорт и выдает такие низкие показатели: «производственный» импорт не продают, а «потребительский» — не покупают. Это как если бы вы пришли в магазин с кучей денег, а купить там все равно нечего.

Подробнее — в аналитике «Новых известий».

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