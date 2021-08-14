В Одноклассниках пройдет бесплатный мини-курс от Вебиум ЕГЭ для родителей

«Родители играют важную роль в подготовке ребенка к выпускным экзаменам. Помощь и мотивация со стороны семьи — одни из составляющих успешной сдачи ЕГЭ. В рамках нашего мини-курса мы посоветуем родителям, как справиться со стрессом и как обратить его в пользу для себя и ребенка. К сожалению, немногие акцентируют внимание на том, что мамы и папы тоже боятся ЕГЭ. Мы бы хотели решить эту проблему прямым и честным диалогом», комментирует Даниил Дарвин, основатель и CEO Вебиум.