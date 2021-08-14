В Межгорье запретили въезд гостей на свадьбы и юбилеи

В Межгорье запретили въезд гостей на свадьбы и юбилеи
В Межгорье запретили въезд гостей на свадьбы и юбилеи
Вчера, 17:06ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Аналогичные меры уже вводились в Межгорье в июле 2020 года и продлились до февраля 2021 года.

В Межгорье приостановили выдачу пропусков на въезд на территорию города тем, кто приезжает в качестве гостей на семейные торжества. Причина — «осложняющаяся обстановка» по заболеванию коронавирусом в Межгорье. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Вячеслав Калугин, ссылаясь на решение комиссии по организации охраны запретной и контролируемой зон.

По данным городской администрации на 12 августа, с начала пандемии в Межгорье было зарегистрировано 617 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, причем 305 случаев приходится на 2021 год. На лечении находятся 64 пациента, девять из них с тяжелой формой заболевания госпитализированы в ковид-госпиталь Белорецкой ЦРБ.

Согласно сообщению администрации, заболеваемость коронавирусом в Межгорье выросла «по многим причинам»: нарушение режима самоизоляции, пренебрежение мерами индивидуальной защиты и необходимостью выявить контактировавших с больными. Также в числе причин — недостаточные темпы вакцинации при том, что в городе есть вакцины «Спутник V» и «Эпивак». В настоящее время первым компонентом вакцины от коронавируса привиты не более трети взрослого населения города.

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здравоохранение
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