Плюс 284, минус 9: число больных коронавирусом в Башкирии продолжает быстро расти

Плюс 284, минус 9: число больных коронавирусом в Башкирии продолжает быстро расти
Плюс 284, минус 9: число больных коронавирусом в Башкирии продолжает быстро расти
Вчера, 16:21ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг1Mi
Актуальные данные предоставил оперативный штаб Башкирии по борьбе с коронавирусом.

По данным оперштаба, за последние сутки в Башкирии заразились коронавирусом 284 человека. Таким образом общее количество больных коронавирусом в регионе составляет 52016 человек.

За сутки выздоровело 385 человек, общее количество успешно перенесших опасную инфекцию составляет 47895 человек.

Также в сводке за минувшие сутки отмечена смерть девятерых больных коронавирусом.

Напомним, на данный момент из-за заражения коронавирусом четыре ребенка подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Более 90% всех случаев заражения ковидом в республике — «дельта»-штаммом, а большая часть заболевших — молодые люди.

Сюжеты:
Коронавирус 2021
Материалы по теме:
здравоохранение
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы