Плюс 284, минус 9: число больных коронавирусом в Башкирии продолжает быстро расти

По данным оперштаба, за последние сутки в Башкирии заразились коронавирусом 284 человека. Таким образом общее количество больных коронавирусом в регионе составляет 52016 человек.
За сутки выздоровело 385 человек, общее количество успешно перенесших опасную инфекцию составляет 47895 человек.
Также в сводке за минувшие сутки отмечена смерть девятерых больных коронавирусом.
Напомним, на данный момент из-за заражения коронавирусом четыре ребенка подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Более 90% всех случаев заражения ковидом в республике — «дельта»-штаммом, а большая часть заболевших — молодые люди.