Новая скоростная трасса Москва-Екатеринбург пройдет через четыре района Башкирии

Новая скоростная трасса М-12 Москва–Екатеринбург будет проходить, в том числе, через территорию Башкортостана. Согласно посланию Владимира Путина Федеральному собранию, проект должен быть полностью завершен к 2024 году. Управлением проекта занимается госкомпания «Автодор».
Отрезок трассы на территории республики проложат от г. Дюртюли в сторону пос. Ачит (Свердловская область) и составит около 140 км. Он пройдет через Бураевский, Балтачевский, Дюртюлинский и Татышлинский районы Башкирии.
По мнению Радия Хабирова, новая трасса даст импульс развитию северо-западных районов республики. Глава региона подчеркнул, что сроки установлены сжатые, но «Автодор» — надежный парнтер Башкирии, поэтому проект будет реализован вовремя.
Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко отметил положительный опыт взаимодействия с Башкортостаном в согласовании параметров масштабного проекта.
— В истории дорожного строительства страны не было таких сроков создания транспортной инфраструктуры, — добавил Председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко. — При этом темпы работы, которых мы достигли по трассе Москва–Казань, позволяют говорить о реальности поставленной руководством страны задачи.
Проектирование магистрали начнут в текущем году, в 2022 году планируется начать строительство. Проектный офис возглавляет вице-премьер Правительства РБ Раиф Абдрахимов.