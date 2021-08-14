Лицей-интернат для одаренных детей в области математики могут перенести в Стерлитамак

Лицей-интернат для одаренных детей в области математики могут перенести в Стерлитамак
Лицей-интернат для одаренных детей в области математики могут перенести в Стерлитамак
Вчера, 11:49ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Уфимская администрация должна принять решение до октября.

Администрация Уфы не определилась с предоставлением земли для строительства Республиканского лицея-интерната для одаренных детей в области математики. Ранее поручение по его строительству давал Радий Хабиров.

По словам главы региона, если до 1 октября уфимская администрация не решит вопрос, то строительство лицея перенесут в Стерлитамак.

— Это крупный промышленный центр, там рядом Салават, Ишимбай, особая экономическая зона «Алга», — подчеркнул Радий Хабиров. — Если Уфа не хочет у себя Республиканский математический лицей, значит, построим его в Стерлитамаке.

Добавим, что в 2021 году в Башкирии откроются 9 новых школ, в 2022 году — еще 6. Также прорабатывается вопрос строительства учебных заведений на условиях концессионного соглашения с ВЭБ.РФ.

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