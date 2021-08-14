Игорь Чкалов создал проект развития малой авиации в Нижегородской области

Игорь Чкалов создал проект развития малой авиации в Нижегородской области
Игорь Чкалов создал проект развития малой авиации в Нижегородской области
Вчера, 17:40Общество
Фестиваль «Чкаловские крылья» начался в Чкаловске 14 августа. Открытие мероприятия посетил Игорь Чкалов — правнук легендарного летчика-испытателя, Героя СССР Валерия Чкалова.

Мужчина рассказал о своем проекте, направленном на развитие в Нижегородской области малой авиации с базой в Чкаловске. Об этом пишет Newsnn.ru.

Чкалов сообщил об открытии новых аэродромов малой авиации в разных регионах страны. В последние несколько лет это происходит все чаще. Через аэродромы можно привлекать летчиков для розыска людей, пропавших в лесах. Пользуясь воздушными гаванями, проще оказывать помощь огнеборцам, которые тушат лесные пожары. Для всего этого требуется подходящая и современная инфраструктура.

Надо сказать, что одна из подобных площадок введена в эксплуатацию в Томске 13 августа. Она названа в честь Валерия Чкалова.

Внуку пилота лестно, что воздушную гавань назвали именно так. Чкалова печалит отсутствие подобной площадки в Нижегородской области.

На данный момент это крайне востребовано для транспортного сообщения с отдаленными населенными пунктами и для борьбы с лесными пожарами. Речь идет о переброске пожарных и грузов, а также эвакуации больных, пояснил Игорь Чкалов. Он добавил, что даже на небольшой площадке для малой авиации можно готовить летчиков. Она превратится в аэродром подскока в случае чрезвычайной ситуации.

Проект «Малая авиация для народа» предусматривает создание аэродрома малой авиации и проведение фестиваля технических видов спорта. Чкаловск превратится в центр малой авиации России. Для решения поставленных задач нужна поддержка из федеральной казны и продвижение проектов законов, благодаря которым доступность малой авиации для населения труднодоступных сел и деревень вырастет. Соответствующие положения прописаны в программе «1000 городов». Ее реализует команда Захара Прилепина.

«Являясь кандидатом в депутаты Госдумы от партии „Справедливая Россия — За правду“, я буду выбивать деньги для Нижегородского региона в столице и надеюсь заручиться в этом поддержкой Захара Прилепина», — пояснил Игорь Чкалов.

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