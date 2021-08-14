Игорь Чкалов создал проект развития малой авиации в Нижегородской области

На данный момент это крайне востребовано для транспортного сообщения с отдаленными населенными пунктами и для борьбы с лесными пожарами. Речь идет о переброске пожарных и грузов, а также эвакуации больных, пояснил Игорь Чкалов. Он добавил, что даже на небольшой площадке для малой авиации можно готовить летчиков. Она превратится в аэродром подскока в случае чрезвычайной ситуации.