“Великий комбинатор” Сергей Агеев организовал очередной рейдерский захват

Издание «Новые известия» сообщает, что Слесарюк в рамках исполнения обязательств по договору увеличил свой автопарк техники на 100 машин. После он подписал контракт на 232 миллиона рублей с Сергеем Агеевым в лице ООО «АСТ-Ресурс» (по документам компанией владеет Михаил Агеев). В рамках контракта «СпецСтройАвангард» должен бесплатно получить технику, но в этом случае 50% компании достанется Агееву. Однако сам предприниматель признан банкротом и фирму зарегистрировали на его племянницу Анастасию Сечину.

Но впоследствии было установлено, что определенная доля техники, приобретенной «СпецСтройАваннардом», заложена в банках. Поэтому условия сделки изменили. Стороны подписали пятилетний контракт на 232 млн рублей, в рамках которого Слесарюк выплатил Агееву 53 миллиона рублей в качестве первого платежа. Данные средства Агеев пообещал направить на погашение долгов за технику.

Но в январе 2019 года Агеев неожиданно передумал и поставил Слесарюку ультиматум. Он потребовал полный расчет, а также, памятуя, что 50% «СпецСтройАвангарда» номинально принадлежит его племяннице, потребовал от Слесарюка еще 100 млн рублей «дивидиендов» за контракт с «Транснефтью». Слесарюк ответил полным отказом.

В феврале текущего года Агеев, в лице “АСТ-Ресурс” через арбитражный суд попыталась вернуть себе технику и получить компенсацию в размере уже 500 миллионов рублей за эксплуотацию техники.

Следом СК по Томской области возбудил дело о краже техники у “АСТ-Ресурса”, а Сечина потребовала через суд предоставить ей финансовые документы “СпецСтройАвангарда”.

Не сумев арестовать технику через арбитражный суд, пишут заявители, Агеев сумел добиться ареста машин руками следователей. По словам представителя “СпецСтройАвангарда”, 24 июля на территорию объекта прибыли люди с оружием, во главе которых стоял представитель СК Томска Коваленко. Далее начался процесс передачи техники “АСТ-Ресурсу”.

На сегодня в компании “СпецСтройАвангард” уверены, что все дела, возбужденные против них за последний год, - не что иное, как попытка рейдерского захвата компании с миллиардным контрактом.