В Роскачестве перечислили признаки плохого вина

Хорошее вино не должно иметь «овощные» оттенки. Так, оттенки цветной капусты, зеленого горошка или картошки из борща являются свидетельством нарушения гигиены при производстве вина. Особенно это касается красного вина, информирует RNS.

Главным врагом белого вина выступает кислород. «Надышавшееся» вино выдают тона моченого яблока, оттенки старого погреба и подгнившей листвы. А аромат вареной свеклы говорит о плохом качестве красного вина, отмечают специалисты.

В Роскачестве добавляют, что «уксусные» оттенки в аромате вина свидетельствуют о высоком уровне летучих кислот. Ощущении неприятного жжения в горле значит, что в вине переизбыток вещества SO2 или тех же летучих кислот.

Чаще всего аромат вина перебивает пробка из древесной коры. Она придает напитку запах моченого картона. В случае, если такое вино вам принесли в ресторане, вы вправе потребовать замены бутылки. Для оценки качества вина сомелье должен предоставить посетителю пробку, и дать попробовать напиток, перед тем как разлить его по бокалам. В специализированных винотеках, которые дорожат своей репутацией, нередко заменяют бутылки «коркнутого» вина, отмечают собеседники издания.

О качестве вина говорит его прозрачность и чистота. Напиток не должен содержать посторонних примесей. Например, хорошее молодое белое вино почти бесцветно или со слегка золотистым оттенком. Также оно может иметь не сильный зеленый или лимонный оттенок. Некачественный продукт приобретает янтарный цвет, похожий на нерафинированное подсолнечное масло. Такой оттенок означает, что вино состарилось преждевременно и окислилось, указали в Роскачестве.