В Челябинской области зарплаты у врачей уменьшились после жалобы на низкие доходы
Вчера, 21:21ОбществоФото: publicdomainpictures.net
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Жалоба врачей Челябинской области на слишком низкую зарплату привела к обратному эффекту: она стала ещё меньше.
На свои доходы пожаловались сотрудники 72 медико-санитарной части населенного пункта Трехгорный, сообщает 14 августа газета «Известия».
Медработники после выплаты последней заработной платы обнаружили, что она еще меньше, чем предыдущие. У некоторых медсестер и санитарок оплата труда и вовсе оказалась меньше минимального размера.
Одна из сотрудниц рассказала, что её заработная плата после вычета налогов за прошлый месяц составила около 23 тысяч рублей. Однако женщина работала в несколько смен, практически без выходных, совмещая должность в поликлинике с ночными дежурствами в стационаре. Обычно её зарплата с учетом совмещений составляет около 17 тысяч рублей.
В целом по медучреждению уровень дохода также не улучшился.
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