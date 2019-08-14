В Челябинской области зарплаты у врачей уменьшились после жалобы на низкие доходы

Медработники после выплаты последней заработной платы обнаружили, что она еще меньше, чем предыдущие. У некоторых медсестер и санитарок оплата труда и вовсе оказалась меньше минимального размера.

Одна из сотрудниц рассказала, что её заработная плата после вычета налогов за прошлый месяц составила около 23 тысяч рублей. Однако женщина работала в несколько смен, практически без выходных, совмещая должность в поликлинике с ночными дежурствами в стационаре. Обычно её зарплата с учетом совмещений составляет около 17 тысяч рублей.