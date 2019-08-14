В Башкирии выпал град размером почти с перепелиное яйцо

Накануне, 13 августа, жители Баймакского района сообщили о нашествии стихии. Люди разместили в соцсетях фотографии выпавшего града. Больше всех досталось селениям Первоиткулово и Гадельбаево.

- Град шел примерно две минуты. Вся земля была усыпана крупными градинами размером почти с перепелиное яйцо, - сообщили местные жители в соцсетях.

По их словам, ни люди, не местные жители от разгула стихии не пострадали, но растениям пришлось несладко.

Интересно, что град выпал во время довольно жаркой погоды и отсутствия дождя.