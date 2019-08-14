В Башкирии выпал град размером почти с перепелиное яйцо
Вчера, 10:38ОбществоТатьяна МайороваФото: ВКонтакте
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К счастью, обошлось без жертв.
Накануне, 13 августа, жители Баймакского района сообщили о нашествии стихии. Люди разместили в соцсетях фотографии выпавшего града. Больше всех досталось селениям Первоиткулово и Гадельбаево.
- Град шел примерно две минуты. Вся земля была усыпана крупными градинами размером почти с перепелиное яйцо, - сообщили местные жители в соцсетях.
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По их словам, ни люди, не местные жители от разгула стихии не пострадали, но растениям пришлось несладко.
Интересно, что град выпал во время довольно жаркой погоды и отсутствия дождя.
По прогнозам синоптиков, на территории Башкирии в ближайшие дни начнется потепление.
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