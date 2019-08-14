В Башкирии по демографии «ударят» 45-ю детскими садиками

Накануне, 13 августа, на оперативном совещании в правительстве Башкирии ио министра семьи, труда и соцзащиты РБ Юрий Мельниов сообщил хорошую новость о строительстве новых детских садов.

По его словам, в 2019 году в Башкирии откроется 21 новый детский сад на 3139 мест, а в следующем 2020 году должны быть построены еще 24 садика. Таким образом за два года в Башкирии должны появиться 45 новых детских садов.

Юрий Мельников уточнил, что все они строятся в рамках национального проекта «Демография». По уточненным данным, в текущем году финансирование программы достигло 3,1 млрд рублей, при этом наибольшая часть средств поступила из федерального бюджета — это 2,3 млрд рублей.