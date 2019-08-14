Трамп потерял $5 млрд, когда стал президентом

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В основном Дональд Трамп несет убытки из-за трат на адвокатов.
«Президентство стоит мне целого состояния, возможно, $3—5 млрд. Хотя меня это мало беспокоит», — сказал президент США во время визита на нефтехимическое предприятие в Пенсильвании.
Как отмечает RT, траты связаны с многочисленными исками, поданным против Трампа. Но проверить эти убытки никак нельзя.
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