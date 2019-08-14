Синоптики предсказали +34 «тропических» градуса в Башкирии и Поволжье

Гидрометцентр дал обнадеживающий прогноз погоды на ближайшую декаду августа, касающийся, в том числе, и Башкирии. Подробности сообщила «Российская газета».

По данным синоптиков, к концу наступившей недели европейская часть страны сможет, наконец-то, согреться при теплой погода, которую, впрочем, иногда «разбавят» дожди.

Как пояснили в федеральном Гидрометцентре, такая перемена погоды объясняется тем, что из тропических широт к нам поступит атлантический циклон, а северные потоки воздуха будут отсечены высотным циклоном.