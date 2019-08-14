Россия может упростить иностранцам процедуру оформления туристических виз

Ведомство начало работу по подготовке соответствующего законопроекта. Об этом информирует RNS.

Представители МИД России считают, что после реализации их предложения уровень въездного туризма вырастет. На сегодняшний день российское законодательство разрешает выдавать иностранцам обыкновенную туристическую визу на въезд в страну в качестве туристов, лишь при наличии у них подтверждения о приеме организацией, сведения о которой есть в едином федеральном реестре туристических операторов.

Для стимулирования въездного туризма МИД РФ предлагает разрешить оформлять туристические визы иностранцам только на основании подтверждения ими бронирования гостиницы. Помимо этого российские власти хотят увеличить максимальное разрешенное время пребывания граждан иностранных государств на территории России на основании обыкновенной туристической визы с одного месяца до полугода. Новый закон должен вступить в силу уже в середине весны следующего года.