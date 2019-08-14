Фотография чиновника исчезла с сайта мэрии Уфы после заявления об увольнении
Сегодня заместитель главы по экономике, промышленности и инвестициям Илгиз Насыртдинов написал заявление об увольнении.
Более семи лет Илгиз Диккатович курировал финансовый блок мэрии Уфы.
В марте этого года был допрошен в Октябрьском районном суде на очередном заседании по уголовному делу в отношении бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова и экс-главы управления капстроительства мэрии Марата Гареева.
Кстати, в отличии от Салавата Хусаинова, Илгиз Насыртдинов давал более развернутые и детальные показания. Тогда он сообщил, что финуправление мэрии аккумулировало средства из федерального, республиканского и муниципального бюджетов для покупки новых домов переселенным из аварийного жилья гражданам. Его задачей была проверка целевого расходования денег. Отчеты по расходованию средств, подписанные им, начальником управления капстроительства и мэром, отправлялись в минфин Башкирии. Далее их проверяло федеральное казначейство.
Стоит заметить, что согласно представленной декларации его доходы за 2017 год составили 2.475.979,32 руб., а руководитель финансового управления, которое он до этого возглавлял с 2012 по 2017 годы – Гульнара Валиева задекларировала за 2017 год вдвое больше: 5.349.809,42 руб.