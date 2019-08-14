Фотография чиновника исчезла с сайта мэрии Уфы после заявления об увольнении

Более семи лет Илгиз Диккатович курировал финансовый блок мэрии Уфы.

В марте этого года был допрошен в Октябрьском районном суде на очередном заседании по уголовному делу в отношении бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова и экс-главы управления капстроительства мэрии Марата Гареева.

Кстати, в отличии от Салавата Хусаинова, Илгиз Насыртдинов давал более развернутые и детальные показания. Тогда он сообщил, что финуправление мэрии аккумулировало средства из федерального, республиканского и муниципального бюджетов для покупки новых домов переселенным из аварийного жилья гражданам. Его задачей была проверка целевого расходования денег. Отчеты по расходованию средств, подписанные им, начальником управления капстроительства и мэром, отправлялись в минфин Башкирии. Далее их проверяло федеральное казначейство.