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Фотография чиновника исчезла с сайта мэрии Уфы после заявления об увольнении
Сюжеты:
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Фотография чиновника исчезла с сайта мэрии Уфы после заявления об увольнении

Вчера, 21:05ОбществоЛилия КлюковскаяФото: ufacity.info
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