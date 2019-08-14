Как полицейские подбрасывают наркотики и можно ли этого избежать

Каждый четвертый – 26% заключенных находящихся в российских тюрьмах – сидит по статье, связанной с незаконным оборотам наркотиков. Это официальные данные, озвученные президентом страны Владимиром Путиным во время последней прямой линии. Четверть всех осужденных!

У нас страна наркоманов и наркодельцов или, быть может, это что-то не так с нашей правоохранительной системой? Прогремевшее на всю страну дело журналиста Ивана Голунова до сих у всех на устах, вряд ли его забудут еще долго.

Кейс Голунова вскрыл очень важную проблему: с какой долей, по всей видимости, высокой, можно предположить, что из четверти сидящих за наркотики значительной доле сидельцев эти наркотики были подброшены? И еще: Голунова отбили, а что делать тысячам других точно таких же, кого бросили в тюремные застенки ради очередной звездочки на погонах или по специальному заказу?

О том, что что-то в этом деле неладно и подозрительно, говорят следующие факты. В 2017 году по «наркотическим» статьям было осуждено 99,8 тысяч человек. Журналисты «Новых известий» проанализировали статистику посадок в 22 крупнейших городах. И увидели очень интересное, а именно стабильно повторяющиеся из года в год показатели.

Например, в трети городов примерно одинаковое число осужденных по этим статьям. И это при том, что эти города очень отличаются друг от друга по социально-экономическому положению, климату, национальному составу. В этих городах и «наркоманская» картина должна выглядеть различно.

Однако изученные цифры говорят о другом. И вообще складывается такое впечатление, что страну поделили на карте на условные куски и в каждый спустили планы по привлечению людей по «наркотическим» статьям. Есть все основания заподозрить наличие планов палочной системы в этой сфере.

И еще. Исследование, проведенное Институтом проблем правоприменения, показало неестественно большое количество дел, в которых фигурирует по каждому пойманному «преступнику» то количество «наркоты», которое вот ровно столько, сколько достаточно для привлечения по статье и для посадки, соответственно. О чем это говорит? Вы все прекрасно понимаете. Оправдательных приговоров, кстати, не бывает практически.

О том, какими методами пользуются полицейские, чтобы подбросить невиновному наркотики ради увеличения своих показателей (ради количества палок) и ради личной наживы и можно ли этого избежать – смотрите в специальном выпуске проекта «Вскрытие покажет».