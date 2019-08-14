Инвестиции РОСНАНО в НАНОЛЕК удвоились

“Роснано” выступало в качестве инвестора начиная с 2011 года. За семь лет компания возвела на территории Кировской области биомедицинский производственный комплекс “Нанолек”. Благодаря своим мощностям производство может изготавливать более 4 миллиардов таблеток, 42 миллионов преднаполненных шприцев и 35 миллионов флаконов ежегодно. Общий объем площади предприятия составляет 29 тысяч квадратных метров. Число работников “Нанолек” составляет более 700 человек.

Управляющий директор по инвестиционной деятельности УК «Роснано» Ольга Шпичко подчеркнула, что за все восемь лет, которые “Роснано” инвестировало в проект, организация смогла реализовать план настоящей инновационной биофармацевтической компании, сообщает newsnn.ru.

Она сообщила, что на сегодняшний день “Нанолек” полностью соответствует самым высоким мировым стандартам качества и производства лекарственных препаратов. Кроме того, добавила Шпичко, у компании огромный потенциал для роста. Подобное крупное производство в Кировской области имеет не только социально значимый характер – оно просто жизненно необходимо. Создание важных лекарств для россиян внесло свой ощутимый вклад в рамках реализации государственных проектов по созданию технологического, производственного и инновационного потенциала российской фармацевтики, подчеркнула Шпичко.

Компания “Нанолек” является ведущей в сфере производства вакцин на территории России. Также специалисты компании трудятся над созданием импортозамещающих препаратов. Благодаря этому на рынке увеличивается количество доступных российских инновационных аналогов.

Список продуктов, которые производит “Нанолек”, составляют вакцины, лекарства против онкологических заболеваний и ВИЧ-инфекции. Также на производстве “Нанолек” стартовало изготовление лекарств против полиомиелита и комбинированной вакцины “Пентаксим”. Также на производстве создаются препараты компании Merck, которые предназначены для лечения диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы.