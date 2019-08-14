Чистые и надежные: Альфа-Банк придумал, как решить проблему с доверием в бизнесе

Для всех клиентов Альфа-Банка доступ к сервису является бесплатным. Воспользоваться им можно в приложении интернет-банка во вкладке для юридических лиц. Пользователь может выставить необходимые для поиска параметры и всего в пару кликов найти партнеров по бизнесу. Для формирования перечня подходящих компаний, приложение задействует ключевые слова и параметры. Непосредственно в самой выборке приводятся данные о степени надежности и рейтинге всех предложенных организаций, основываясь на рекомендациях Альфа-Банка, сообщает newsnn.ru.

База сервиса «Поиск контрагентов» состоит из компаний и ИП, которые были зарегистрированы в Альфа-Банке и подтвердили свою готовность в участии в эксперименте по поиску надежных партнеров с целью расширения деловых связей.

После регистрации сервис предложит клиенту заполнить небольшую анкету. После чего банк будет готов предоставить рекомендации. Для того, чтобы подтвердить достоверность потенциального партнера по бизнесу, Альфа-Банк анализирует его транзакции, а также изучает данные официальных источников. В частности, это касается арбитражных дел и задолженностей. После успешного прохождения проверки, клиенты попадают в список надежных контрагентов.

Сегодня сервис работает в тестовом режиме. Воспользоваться им могут более 100 тысяч компаний и ИП, зарегистрированных в Альфа-Банке.

Руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин подчеркнул, что идея создания подобного сервиса возникла в компании после общения с клиентами, которые сетовали на то, что поиск надежного контрагента сегодня – непосильная задача.

Он подчеркнул, что доверие к партнеру по бизнесу – один из ключевых факторов скорости заключения договора, влияющий на объем издержек. В базе предпринимателей Альфа-Банка числятся более 400 тысяч компаний со всей России. Осин подчеркнул, что ключевая задача банка заключается в поиске надежных партнеров для своих клиентов.