Жалобы на платежку в Башкирии, освящение озера и протест пчеловодов

Полиция провела выемку документов в Минтрансе Башкирии. Предметом интереса сотрудников полиции стали бумаги, связанные с исполнением субподрядчиками двух муниципальных контрактов на проведение ремонтных работ в Башкирии.
Жители получили квитанции за июнь и не поняли, как оплачивать коммунальные услуги. Некоторые из них не увидели в квитанции обновленный QR-код для оплаты. Другая часть уфимцев задалась вопросом, кто разрешил передать новому «ЕИРЦ РБ» персональные данные потребителей.
Соленые озера в Соль-Илецке освятили святой водой вместе с отдыхающими. Сообщается, что ритуал проводился на западном склоне озера Развал, где ранее произошли карстовые провалы, поставившие под угрозу отдых на солёных озёрах для десятков тысяч россиян. Священнослужители прошли по берегу озёр, при этом окропив его святой водой и зачитав молитву.
В Уфе «с боем завершили работы» в сквере «Птицы» за 75 миллионов рублей. Как подчеркнул глава Башкирии, данный сквер является спасением, »где можно отдохнуть, позаниматься спортом». Небольшой парк в Сипайлово должны были сдать еще в декабре 2021 года, кроме того, в начале апреля этого года МинЖКХ Башкирии отчитывался, что в сквере осталось завершить работы по озеленению. Однако открыли сквер только сегодня.
Пчеловоды Башкирии протестуют против новых планов «Кроношпана». Местные жители переживают, что компания планирует вырубку леса на территории Архангельского района, жители с этим не согласны. О конфликте интересов башкирских пчеловодов и крупного иностранного инвестора — в материале Mkset.