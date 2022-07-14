Жалобы на платежку в Башкирии, освящение озера и протест пчеловодов

В Уфе «с боем завершили работы» в сквере «Птицы» за 75 миллионов рублей. Как подчеркнул глава Башкирии, данный сквер является спасением, »где можно отдохнуть, позаниматься спортом». Небольшой парк в Сипайлово должны были сдать еще в декабре 2021 года, кроме того, в начале апреля этого года МинЖКХ Башкирии отчитывался, что в сквере осталось завершить работы по озеленению. Однако открыли сквер только сегодня.