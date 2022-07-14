Сотрудницу Кадастровой палаты в Уфе обвиняют в «сливе» данных на 100 тысяч рублей

Сотрудницу Кадастровой палаты в Уфе обвиняют в «сливе» данных на 100 тысяч рублей
Сотрудницу Кадастровой палаты в Уфе обвиняют в «сливе» данных на 100 тысяч рублей
Вчера, 13:24ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
41-летнюю женщину обвиняют в предоставлении сведений из ЕГРН без законных на то оснований, сообщила пресс-служба Следкома Башкирии 14 июля.

41-летняя сотрудница Росреестра в Уфе, а именно заместитель начальника отдела Федеральной Кадастровой палаты Росреестра приторговывала сведениями из ЕГРН — Единого государственного реестра недвижимости. Следствие полагает, что за нужную информацию женщине приплачивали, то есть давали взятки. На взятке в 95,5 тысяч рублей женщина и попалась сотрудникам ФСБ которые вместе со следователями Следкома и выявили «продажи» сведений из ЕГРН директору некой организации, которая промышляла землеустройством и кадастровой деятельностью.

Заместительницу начальника межрайонного отдела обвиняют по статье получение взятки. По данным следствия женщина почти три года обогащалась путем продажи сведений из реестра, в том числе и те, которые находятся в ограниченном доступе. Сообщается, что всего за указанный период заместительница начальника межрайонного отдела получила чуть менее 100 тысяч рублей — 95,5 тысяч рублей. Руководителя фирмы, который припачивал за документы из ЕГРН уже судят, работницу Росреестра судить будут уже в скором времени. Хотя и вины своей она не признала.

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