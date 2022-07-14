Вирусолог рассказал о симптомах обезьяньей оспы

В интервью ТАСС Альтштейн сообщил, что к ключевым симптомам заболевания также относится воспаление лимфоузлов, пишет iz.ru
Уже на третий-пятый день заболевания появляется сыпь в виде пятен, затем на их месте образуются припухлости, а потом образуются пузырьки, которые могут гноиться. Со временем они покрываются коркой, которая со временем отваливается.
Примечательно, что после обезьяньей оспы не остаётся рубцов, как от обычной оспы.
Обычно сыпь при оспе обезьян проходит сама, но консультация с врачом все-таки необходима. Если возникло подозрение на заболевание, необходимо остаться дома и оповестить врачей в своей поликлинике.