В Уфе «с боем» открыли сквер «Птицы» за 75 миллионов рублей

В Уфе «с боем» открыли сквер «Птицы» за 75 миллионов рублей
В Уфе «с боем» открыли сквер «Птицы» за 75 миллионов рублей
Вчера, 16:22ОбществоФото: Mkset.ru
Небольшой парк в Сипайлово должны были сдать еще в декабре 2021 года, кроме того, в начале апреля этого года МинЖКХ Башкирии отчитывался, что в сквере осталось завершить работы по озеленению. Однако открыли сквер только сегодня.

В Уфе «с боем завершили работы» в сквере «Птицы» за 75 миллионов рублей. Как подчеркнул глава Башкирии, данный сквер является спасением, »где можно отдохнуть, позаниматься спортом».

Кроме того, глава региона отметил, что в Уфе уделяется серьезное внимание развитию общественных пространств. Так, в очереди на реконструкцию парк «Нефтехимиков», Центральный парк в Деме, озеро Теплое и бульвар Славы.

- Есть вопросы по парку Лесоводов. Пока мы прорабатываем его концепцию, потому что моя главная задача — сохранить естественную природу, которая есть в этом парке. И здесь надо еще немного подумать, заявил Хабиров.

Напомним, что сквер «Птицы» в Уфе должна были сдать еще в декабрн прошлого года, об этом в апреле на оперативном совещании заявил глава Башкирии. Тогда же министр ЖКХ Башкирии Алан Марзаев заявлял, что в парке осталось завершить лишь озеленение. Тем не менее парк открыли только в июле. Как выглядело общественное пространство за 75 миллионов рублей в мае в репортаже Mkset.

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