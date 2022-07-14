В Уфе загорелось кафе сети «Папа Гриль», которая обещала прокормить всю республику

Как шаурму принято считать быстрой едой, так же и тушение пожара произошло очень быстро. Уже спустя 9 минут после поступления информации о его начале пожар был локализован, в 5:24 минуты было ликвидировано открытое горение на объекте. К счастью в пожаре никто не пострадал, однако дознавателю МЧС предстоит провести расследование.