Похитившей земли на 184 млн рублей ОПГ из Иглинского района Башкирии вынесли приговор

Обвиняемые заинтересовавшись муниципальными землями без установленного права собственности, изготавливали фиктивные решения суда о праве собственности и записывали участки на родственников одного из фигурантов, а именно риэлтора. После этих манипуляций дробленые нехитрым образом участки сбывали ничего не подозревающим покупателям, которые ничего не подозревая строили на этой земле дома.