Похитившей земли на 184 млн рублей ОПГ из Иглинского района Башкирии вынесли приговор

Похитившей земли на 184 млн рублей ОПГ из Иглинского района Башкирии вынесли приговор
Похитившей земли на 184 млн рублей ОПГ из Иглинского района Башкирии вынесли приговор
Вчера, 16:28ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Приговор организованной группе, похитившей земли на почти 200 миллионов рублей оказался весьма неожиданным, сообщила пресс-служба СК по Башкирии 14 июля.

В Башкирии суд вынес приговор гражданам, которые в составе организованной группы с 2007 по 2010 год промышляли похищением земель в Иглинском районе Башкирии. За этот период группа, в состав которой входили риэлтор, брат риэлтора, экс-секретарь Иглинского райсуда и местный житель путем изощренных махинаций похитила земельных участков на сумму 184 миллиона рублей.

Суд всех их признал виновными по целому букету статей — в мошенничестве, в подделке документов, а также в отмывании незаконно полученных денег.

Обвиняемые заинтересовавшись муниципальными землями без установленного права собственности, изготавливали фиктивные решения суда о праве собственности и записывали участки на родственников одного из фигурантов, а именно риэлтора. После этих манипуляций дробленые нехитрым образом участки сбывали ничего не подозревающим покупателям, которые ничего не подозревая строили на этой земле дома.

Однако в этой истории возмездие правосудия настигло нарушителей закона куда лояльнее, чем этого можно было ожидать. Так трое из четырех фигурантов избежали наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, оставшийся четвертый гражданин получил 2 года тюрьмы и штраф в 1 миллион рублей.

Однако частично справедливость все же восстановлена. — В целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на их имущество, в числе которого более 270 земельных участков, а также иные объекты недвижимости и автотранспорт, наложен арест на общую сумму свыше 142 млн рублей, — сообщили в пресс-службе следкома Башкирии.

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