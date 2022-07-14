В Башкирии пьяный экс-полицейский избил чужих детей из-за их интереса к его трактору

В Башкирии пьяный экс-полицейский избил чужих детей из-за их интереса к его трактору
В Башкирии пьяный экс-полицейский избил чужих детей из-за их интереса к его трактору
Вчера, 16:59ОбществоИрина ДеревянчукФото: скриншот видео Mash Batash
Делал он это в воспитательных целях после того как подростки попытались потрогать его трактор, сообщает телегам-канал Mash Batash 14 июля.

Вопиющий случай произошел в одном из сёл Башкирии, где детская любознательность, расцененная как шалость, переросла в настоящее избиение «виновных» подростков. Как сообщает Mash Batash хозяин фермы, чей трактор трогали подростки, был пьян и силу ударов не контролировал. Уточняется и то, что в прошлом мужчина трудился в органах правопорядка. Немаловажен и тот факт, что физическое насилие над детьми на видео фиксировал глава местного сельсовета.

Известно каким образом воспитывали подростков, которых заподозрили в краже бензина. Одному из ребят повезло больше, он отделался лишь синяками, другого же мальчика увезли на скорой помощи. На ферму приехали родители пострадавших ребят и оказались в шоке увидев сильно пьяных и матерящихся фермера и главу сельсовета, которые в свою очередь обвиняли подростков в порче техники и даже намекали на компенсацию ущерба.

Ситуацию Mkset прокомментировали в пресс-службе МВД по Башкирии.

– В связи с размещенным в одном из телеграмм-каналов сообщения о причинении телесных повреждений двум несовершеннолетним сообщаем, что сейчас Отдел МВД России по Иглинскому проводит проверку. Родителям детей выданы направления для прохождения их детьми судебно-медицинской экспертизы для установления тяжести телесных повреждений. После того, как результаты экспертизы будут получены, полицейскими будет принято процессуальное решение, – сообщили в ведомстве.

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