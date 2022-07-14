«Траст» сообщил о продаже на торгах 13 площадей магазинов «Ленты» в Москве

На открытых торгах отдельными лотами продаются 13 торговых помещений в Москве, которые в данный момент арендует сеть супермаркетов «Лента». Площади продаются в рамках взыскания с их собственника, компании Retail Chain Properties, в интересах банка непрофильных активов «Траст», которому объекты переданы в залог.

Открытые торги будут проходить начиная с июля на нескольких электронных площадках. Как отмечается в пресс-релизе банка, все объекты находятся в районах с высокой пешеходной проходимостью и транспортной доступностью. С якорным арендатором заключены долгосрочные договоры с арендной ставкой в зависимости от выручки супермаркетов. Торги будут проходить на разных площадках. Так, например, на площадке universal.electro-torgi.ru 22 июля будут выставлены несколько магазинов площадью более 3000 кв. м 4500 кв. м, а также двух торговых помещений 4500 кв. м и 260 кв. м. Позднее, на этой же площадке 29 июля пройдут торги по другому крупному лоту — двухэтажному зданию общей площадью около 4000 кв. м. На площадке el-torg.ru пройдут торги по продаже сразу двух объектов, каждый из которых площадью 800 кв. м. Также 25 июля на площадке sale-torg.ru пройдут торги по продаже помещений супермаркетов площадью более 4000 кв. м и площадью почти 1000 кв. м. Дата торгов по продаже еще одного объекта общей площадью около 4000 кв. м. будет объявлена позднее. Кроме этого небольшие торговые площади будут проданы на площадке el-torg.net, дата торгов будет объявлена позднее. А на площадке union-torg.ru выставлено еще одно помещение площадью 1600 кв. м

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter