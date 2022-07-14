Соленые озера в Соль-Илецке освятили святой водой вместе с отдыхающими

«Это обряд не над водой, как, например, в крещенских купелях, здесь освящается малая чаша, и священнослужитель окропляет всё остальное. Поэтому без разницы, кто находится в озере. Призывается благодать к людям — не к озёрам, не к водоёмам, — чтобы пришло здоровье к отдыхающим и сотрудникам, — гласит из комментария администрации озер изданию «Подъём».