РФС проведет Кубок России по системе плей-офф в киберспорте

Как сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «Матч ТВ», в турнире будет сразу две сетки — верхняя и нижняя. Победитель каждой выйдет в финал турнира.
В верхней будут находится лучшие команды РПЛ по итогам группового этапа, в нижней — клубы, занявшие третьи места в группах. К ним примкнут некоторые клубы первого и/или второго дивизиона, которые определятся после стандартного плей-офф.
Смысл заключается в том, что команды потерпевшие поражения в верхней сетки сначала опускаются в нижнюю, а неудача там уже приводит к вылету из турнира. Данная система хорошо распространена в киберспорте.