РЭО разработал проект документа по зеленым закупкам

Правительство РФ подписало постановление, утверждающее особенности описания отдельных видов товаров для государственных и муниципальных закупок, на которые распространяются экологические требования. Проект документа разрабатывался совместно с Российским экологическим оператором (РЭО) и сейчас находится на согласовании.

Глава РЭО Денис Буцаев рассказал, что в документации о государственных и муниципальных закупках начнут указывать минимальную долю вторичного сырья, которая должна направляться в производство товаров, передает otr-online.ru. По словам Буцаева, использование вторсырья в качестве первичного ресурса при производстве товаров является необходимым при построении экономики замкнутого цикла. Он отметил, что в этом случае вторсырье должно отвечать экономическим и экологическим требованиям. Разработанный проект постановления направлен на расширение рынка сбыта продукции, произведенной с использованием вторсырья, за счет увеличения спроса на такую продукцию. «Мы предусмотрели, что в закупочной документации с 2023 года будет указываться требование о вторсырье, использованном при производстве товара», — сказал Буцаев. В перечень товаров, составленный РЭО, в закупочной документации которых начнут указывать долю использованного при их производстве вторсырья, вошли изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения, твердые поверхностные покрытия и элементы благоустройства, мягкие покрытия, контейнеры и урны для мусора. Сюда же включены также органические удобрения, почвогрунт и грунт, пригодный для технических целей. В апреле РЭО совместно с Минстроем, Минпромторгом и Минсельхозом начал подготовку четырех программ в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Они предусматривают использование вторсырья, полученного из отходов, в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и ЖКХ.

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