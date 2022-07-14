«Отвратно»: жители Башкирии массово жалуются на новую единую платежку за «коммуналку»

Уфимцы и жители других районов и городов Башкирии массово жалуются на единую платежную квитанцию за коммунальные услуги за июнь. Жалобы появляются в городских группах в соцсетях, а также в группе «Единого информационно-расчётного центра Республики Башкортостан» (ООО «ЕИРЦ РБ»), который и предоставляет новые квитанции. Как сообщается в группе компании, ЕИРЦ РБ взяты обязательства по печати и доставке ЕПД, кассовому обслуживанию и «расщеплению» платежей (гарантированному поступлению средств на счета поставщика ресурсов и услуг).
Напомним, о новых квитанциях стало известно в конце мая. Единая платежка объединила в себе счета за отопление, горячую воду, электроэнергию, водоотведение. В новой квитанции содержатся несколько QR-кодов для оплаты услуг. По мнению властей, появление единой квитанции должно обеспечить удобство и простоту оплаты «коммуналки». Но на деле оказывается, что это далеко не так.
— В «Мои Платежи» зарегистрироваться не могу, выдаёт ошибку. До каких пор будут так издеваться над народом, сами не дают платить вовремя, загоняя нас в долги — сообщает уфимка.
— Требуют оплату до 10 числа. Когда платить, какую сумму — непонятно. Разрекламировали свое приложение «Мои платежи», а толку от него ноль, — пишет Светлана.
— Кто-нибудь смог зарегистрировать личный кабинет в «ЕИРЦ РБ»? У меня пишет, что лицевой счет по данному адресу не зарегистрирован, — задается другой потребитель.
— Не сможете. Идёт формирование базы данных. Видимо, потом будет присвоен новый номер лицевого — ответила на это осведомленная уфимка.
— Разговаривала с сотрудником, счета пока переходные, поэтому их нельзя найти ни в «Сбербанке», ни в личном кабинете «Уфаводоканала», период перехода может быть до двух месяцев. Все счета в платежках очень ориентировочны и не особо корректны. Рекомендуют ждать, но передать показания «Ватсап», а оплатить по средним показаниям или такую же сумму, как за апрель, — пишет уфимка Ирина.
Жители также атаковали и группу «ЕИРЦ» во «Вконтакте».
— Не получается зарегистрироваться у вас в личном кабинете, не все пункты для регистрации можно открыть, а те, которые открыты, открыты на половину, — негодует Александр.
— Сегодня июля, как оплатить до 10 числа, если нет платежного документа за июнь? — задает вопрос Валерий.
— Что за показания отражаются в личном кабинете? Вбиваю одно при оплате, в приложении и на квитанции другие показания! — негодует Полина.
— Личный кабинет не работает, при восстановлении пароля отображается «пользователь не найден или эл. адрес некорректен». При обращении в техподдержку письма не принимаются получателем — переполнена почта, — сообщает Эльвера.
— Ужасный тормозной сайт, кое-как дозвонилась до операторов, они ничем не могут помочь. В личном кабинете включила опцию, чтоб квитанции на мейл отправляли, и тишина. Это самый отвратный сервис (((, — считает Дилара.
— Вы забыли про дедушек и бабушек. Как они будут в личном кабинете заносить данные и платить? А чтобы увидеть данные или занести их, нужен теперь электронный микроскоп. Даже в очках не разберешь, где и что написано. Шрифт как на фантиках конфет меленький. Графа для занесения показаний стала совсем мизерной, еле ее находишь. Свой адрес и фамилию отыскиваю с трудом. Зато сумма для оплаты выделена. Такой безобразной квитанции за все время оплаты еще не было, — пишет жительница Салавата Нина.
В самом ЕИРЦ РБ потребителям советуют переходить на электронные квитанции, которые якобы приходят раньше бумажных.
— В случае отражения в платёжных документах некорректной информации о последних оплаченных показаниях, площади, количестве проживающих, ФИО и иной информации, необходимо передать актуальные сведения в ООО «ЕИРЦ РБ». При необходимости перерасчёт будет произведён по факту получения информации и отразится в следующем счёте, — говорится в сообщении. — Все данные по текущим начислениям обновляются и отображаются в платежных системах 1 числа каждого месяца. Срок оплаты до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. Рекомендуемый срок передачи показаний индивидуальных приборов учёта с 18 до 25 числа каждого месяца. Обращаем ваше внимание, если оплата за ЖКУ производится после 25 числа месяца, то данные о платеже, будут отражены в квитанции за следующий месяц.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЕИРЦ РБ» зарегистрировано в июле 2019 года. Головной компанией указана ресурсоснабжающая организация «Электросбытовая компания Башкортостана». В компании числится 13 сотрудников, компания имеет высокий риск. Генеральным директором «ЕИРЦ РБ» указан действующий директор «ЭСКБ» Андрей Травкин, который сменил оренбургского предпринимателя Романа Камышникова. Совладельцами компании являются «Башкирский регистр социальных карт» (26%), обслуживающий транспортную карту «Алга», а также «ЭСКБ» (74%).
По данным 2021 года, чистая прибыль «ЕИРЦ РБ» составила -14 406 000 ₽.
Как сообщается в «СПАРКе», высокий индекс финансового риска «ЕИРЦ РБ» указывает на наличие признаков неудовлетворительного финансового состояния, которые могут привести к тому, что компания утратит платежеспособность. Компания участвует в нескольких арбитражных судебных делах.